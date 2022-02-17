На какой стадии переговоры по газификации севера и востока Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов рассказал о переговорах с российским «Газпромом» касательно газификации северных и восточных регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переговоры с «Газпромом» шли, Минэнерго их вело. В «Газпроме» сказали: давайте, все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов. В акиматы запрос направлен. Сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ. Эти вопросы должны в первом квартале решиться», - сказал Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената.

Вице-министра также попросили рассказать о планируемой инфраструктуре проекта.

«По инфраструктуре пока ответа нет, потому что газопроводы требуют строительства. Какой объем газопровода, какого диаметра нужно сечение - эти вопросы связаны с объемами, поэтому решения по инфраструктуре нет», - отметил он.