+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На какой стадии переговоры по газификации севера и востока Казахстана

17 Февраля 2022 11:50
Поделиться:
На какой стадии переговоры по газификации севера и востока Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов рассказал о переговорах с российским «Газпромом» касательно газификации северных и восточных регионов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как поступят с незаконно работающими в Казахстане майнерами
В Минэнерго прокомментировали вопрос строительства АЭС в Казахстане Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС В отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана – РЭК» назначена внеплановая проверка

«Переговоры с «Газпромом» шли, Минэнерго их вело. В «Газпроме» сказали: давайте, все-таки посчитаем, какие объемы нужны для северных и восточных регионов. В акиматы запрос направлен. Сейчас акиматы формируют заявку, какие у них планы по подключению населения, частного сектора, промышленности, какие предприятия готовы перейти на газ. Эти вопросы должны в первом квартале решиться», - сказал Жандос Нурмаганбетов в кулуарах Сената.

Вице-министра также попросили рассказать о планируемой инфраструктуре проекта.

«По инфраструктуре пока ответа нет, потому что газопроводы требуют строительства. Какой объем газопровода, какого диаметра нужно сечение - эти вопросы связаны с объемами, поэтому решения по инфраструктуре нет», - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Строительство   #Минэнерго РК   #Газификация  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Как поступят с незаконно работающими в Казахстане майнерами
В Минэнерго прокомментировали вопрос строительства АЭС в Казахстане
Сенат принял закон касательно формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС
В отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» и АО «Астана – РЭК» назначена внеплановая проверка
Популярное
1 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
2 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
3 Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
4 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
5 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
6 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Читайте также
Когда завершат реконструкцию здания акимата Алматинской области
Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив