На каком этапе находится пересмотр контрактов Казахстана с нефтяными гигантами

— Работа в данном направлении проводится, поскольку это большие коммерческие контракты, по результатам этих переговоров мы вам сообщим, — отметил министр в кулуарах Мажилиса.

Он уточнил, что ни законодательство Казахстана, ни нормы других юрисдикций, в том числе Англии, не предусматривают конкретных сроков пересмотра подобных соглашений. Все зависит от переговорных позиций сторон.

— Если мы говорим в частности про проект Кашаган, то там 7 участников, включая Казмунайгаз. В соответствии с СРП все 7 участников должны прийти к какому-то обоюдному соглашению, в случае отказа одного из участников, решение не принимается, с чем мы и сталкиваемся. Я рассказываю детали, чтобы вы понимали сложность процесса. Это не так, что ты пришел и сказал: «отдай», и тебе отдали. Это формирование позиций и мнений, в том числе физические переговоры. Необходимо прийти к общему консенсусу, — добавил Аккенженов.

Напомним, Казахстан начал переговоры с иностранными инвесторами о заключении новых соглашений о разделе продукции (СРП) на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.