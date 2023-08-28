На каких улицах Алматы чаще всего происходят ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за семь месяцев этого года с участием детей произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в результате 384 ребенка травмированы, 5 - погибло, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге РСК также сообщила, что в городе проведен специальный анализ аварийности, который позволил выявить наиболее аварийные участки по районам:
Алатауский район – проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо
Алмалинский район - улица Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова
Ауэзовский район - проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека
Бостандыкский район – проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова
Жетысуский район – улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова
Медеуский район - проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина
Наурызбайский район – улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова
Турксибский район - проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина
«Для контроля скоростного режима транспорта в районе общеобразовательных учреждений функционирует 12 постов АПК «Сергек». Дополнительно в 2023 году планируется установить 97 постов АПК «Сергек»», - добавила Салтанат Азирбек.