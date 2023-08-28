На каких улицах Алматы чаще всего происходят ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за семь месяцев этого года с участием детей произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в результате 384 ребенка травмированы, 5 - погибло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге РСК также сообщила, что в городе проведен специальный анализ аварийности, который позволил выявить наиболее аварийные участки по районам:

Алатауский район – проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо

Алмалинский район - улица Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова

Ауэзовский район - проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека

Бостандыкский район – проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова

Жетысуский район – улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова

Медеуский район - проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина

Наурызбайский район – улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова

Турксибский район - проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина

«Для контроля скоростного режима транспорта в районе общеобразовательных учреждений функционирует 12 постов АПК «Сергек». Дополнительно в 2023 году планируется установить 97 постов АПК «Сергек»», - добавила Салтанат Азирбек.