На каких трассах ограничено движение в Казахстане

По информации КазАвтоЖол, на данный момент движение закрыто в области Абай — с 11:30 введено ограничение для всех видов транспорта на участке автодороги «Граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсана — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ» и с км 1087–1103 (от поворота на с. Богас до границы ВКО).

В Восточно-Казахстанской области — с 11:30 закрыт участок км 1103–1256 (от границы области Абай до г. Зайсан).

Ориентировочное открытие — 15 января в 17:00

В Кызылординской области с 12:00 введено ограничение для всех видов транспорта на участке:

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1362–1806 (от г. Аральск до г. Кызылорда)

Ориентировочное открытие — 15 января в 18:00

Также возобновили движение на трассах, в связи с улучшением погодных условий.

Акмолинская область - с 09:30 открыто движение по всем направлениям автодорог республиканского значения.

Северо-Казахстанская область — с 09:30 открыто движение по всем направлениям.

Актюбинская область — с 09:00 — для легковых авто на участке км 776–836 (АЗС «ЭКО ойл» — г. Хромтау)

С 11:30 — для всех видов транспорта на участке км 776–1240 (АЗС «ЭКО ойл» — граница Кызылординской области)

Кызылординская область — с 11:30 открыто движение на участке км 1240–1362 (граница Актюбинской области — г. Арал)

Атырауская область — с 13:00 открыто движение для всех видов транспорта на участке «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау — граница РФ» км 621–841 (г. Атырау — с. Курмангазы)

Карагандинская область:

«Астана — Караганда — Алматы» км 92–164 (граница Акмолинской обл. — ПВП Темиртау)

«Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау» км 51–101 (граница Акмолинской обл. — п. Нура)

В Костанайской области движение открыли на нескольких участках дорог с 9:30 часов утра:

«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (обход) — граница РФ (п.п. Кайрак)»

км 418–539 (п. Карабалык — г. Костанай)

км 418–539 (п. Карабалык — г. Костанай) км 555–729 (г. Тобыл — граница СКО)

«Мамлютка — Костанай» км 180–403 (граница СКО — г. Тобыл)

«Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 8–232 (г. Тобыл — граница Акмолинской обл.)

«Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 340–377 (г. Аркалык — граница Акмолинской обл.)



Напомним, из-за непогоды на дистанционное обучение перевели школьников столицы, а также учащиеся школ в нескольких регионах страны.