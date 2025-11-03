На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

2 ноября 2025 года 00:03 часов по времени Астаны (1 ноября 19:03 по Гринвичу) в приграничном районе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 37.44 градуса северной широты, 69.88 градуса восточной долготы.

Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=12.2.

Фото: kndc.kz

Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.