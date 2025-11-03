РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:49, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение

    По оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, в приграничном районе Таджикистана и Афганистана зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Дома и соцобъекты пострадали из-за землетрясения в Кыргызстане
    Фото: aa.com.tr

    2 ноября 2025 года 00:03 часов по времени Астаны (1 ноября 19:03 по Гринвичу) в приграничном районе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение.

    Координаты эпицентра: 37.44 градуса северной широты, 69.88 градуса восточной долготы.

    Магнитуда mb=5.0. Энергетический класс K=12.2.

    На границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение
    Фото: kndc.kz

    Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.

    Землетрясение Таджикистан Афганистан Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
