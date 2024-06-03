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    23:02, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    На границе с Кыргызстаном обнаружены 40 тонн зараженной черешни

    черешня
    Фото: Pixabay

    В Жамбылской области выявили почти 40 тонн заражённой черешни, которую пытались провезти из Кыргызстана в Россию через Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    Зараженную черешню обнаружили на прошедшей неделе на фитосанитарных контрольных постах Жамбылской области, расположенных на приграничной территории с Кыргызстаном.

    - При проведении инспектрорами карантинного фитосанитарного контроля  выявлены 2 случая заражения черешни личинками карантинного вредителя - дрозофилы. Продукция направлялась из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн. За нарушение фитосанитарных требований наложены штрафы. Вся зараженная подкарантинная продукция незамедлительно возращена в страну-экспортера, - сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

    Дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметра и весом в пару миллиграмм. Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой.

    Ранее Kazinform представил обзор цен на ягоды в Казахстане.

    Теги:
    Сельское хозяйство Черешня Минсельхоз Жамбылская область Кыргызстан Ягоды
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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