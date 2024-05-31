Почем клубничка: обзор цен на ягоды в Казахстане

В мае во всех регионах Казахстана на прилавках в изобилии клубника и черешня. И если в этом году клубнику можно было приобрести даже зимой, то черешня появилась относительно недавно. Сколько стоят ягоды и где они самые дешевые — в обзоре агентства Kazinform.

Большая часть клубники сейчас импортная. Привозят ее из Турции, Азербайджана и Кыргызстана. Возможно, с появлением на рынке клубники казахстанского производства, цена снизится. Пока же за дешевой и вкусной клубникой можно ехать в Талдыкорган. Там ее продают по 500-850 тенге за килограмм. Чуть дороже ягода в Алматы, Шымкенте, Кызылорде, Конаеве, Туркестане и Таразе. Здесь минимальная стоимость составляет 700-900 тенге. В Павлодаре, Караганде, Семее, Кокшетау, Жезказгане и Усть-Каменогорске цены уже гораздо выше — 1600-2000 тенге, как минимум. Планку в две тысячи тенге за килограмм клубники перешагнули Костанай, Петропавловск, Уральск, Атырау, Актобе, Астана. В Актау еще дороже — 3000 тенге.

Высокие цены на клубнику отмечают и в соседней России. Там они взлетели на 20% сразу после заморозков. Средняя цена за килограмм составляет около 3 тысяч тенге. Ожидается, что клубника может еще подорожать на фоне погодных условий.

Фото: Kazinform

Черешня в этом году в северных регионах страны появилась позже обычного, и стоимость ее достигает 3000 тенге за килограмм. За 1900 тенге, например, в Петропавловске можно приобрести неказистую на вид и мелкую ягоду. По данным на 30-е мая, самая дешевая черешня — от 1200 до 1900 за килограмм — в Талдыкоргане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Семее и Туркестане. От 2000 до 2500 тенге стоит черешня в Кызылорде, Павлодаре, Караганде, Усть-Каменогорске, Конаеве, Кокшетау и Астане. В Актобе, Атырау, Жезказгане и Костанае цены выше — 2500-2900 тенге. От 3000 тенге и больше придется отдать за черешню жителям Уральска и Актау.

Фото: Kazinform

Интересный факт: самая дорогая клубника стоит $350-450 за одну штуку. Сорт ягод Бидзин-Химе («красивая принцесса») вывел японский фермер Микио Окуда. На это у него ушло 15 лет работы. Отличается клубника сладостью и габаритами. Одна ягодка достигает размера крупного куриного яйца, вес около 100 граммов. Фермер выпускает в год не более 500 ягод, выращивает их только зимой. Отсюда и высокая стоимость.

Самую дорогую черешню тоже можно найти в Японии. В прошлом году на аукционе в городе Хатинохэ на острове Хонсю упаковка черешни всего из 15 ягод продали за 500 тысяч иен (более 1,4 млн тенге по курсу на 31-е мая). Ягода сорта «Аомори хартбит» отличается внушительными размерами и характерной формой сердца.