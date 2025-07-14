На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты

Как сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов, по проекту проводится обновление девяти пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Старую инфраструктуру заменяют современные комплексы, соответствующие международным стандартам и оснащенные высокотехнологичным оборудованием — сканерами, средствами досмотра и автоматического измерения транспорта.

Фото: Комитет госдоходов РК

С начала 2025 года введены в эксплуатацию четыре обновленных пункта пропуска:

на границе с Китаем — «Калжат» и «Алаколь»;

на границе с Узбекистаном — «Капланбек» и «Атамекен».

Фото: Комитет госдоходов РК

До конца этого года планируется завершить модернизацию еще пяти пунктов: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты».

Обновленные объекты рассчитаны на более высокий поток и удобство пересечения границы. Количество полос увеличено с двух до шести, водителям больше не нужно выходить из кабины для прохождения контроля, а среднее время оформления сократилось до 30 минут благодаря полной автоматизации.

Фото: Комитет госдоходов РК

Ключевым новшеством стал единый технологический коридор — транспорт проходит все этапы контроля по принципу «одного окна», без дополнительных остановок.

В Комитете госдоходов отмечают, что модернизация пунктов пропуска сопровождается цифровизацией и автоматизацией таможенных процедур, а также развитием приграничного сервиса.

Ранее сообщалось, что пункты на границе стран Евразийского экономического союза усложняют обеспечение ветеринарной безопасности.