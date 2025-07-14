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    10:10, 14 Июль 2025 | GMT +5

    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты

    Четыре модернизированных пункта пропуска начали работу на казахстанских рубежах с Китаем и Узбекистаном. Это часть программы по расширению транзитного потенциала страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты
    Фото: Комитет госдоходов РК

    Как сообщили в Комитете госдоходов Министерства финансов, по проекту проводится обновление девяти пунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Старую инфраструктуру заменяют современные комплексы, соответствующие международным стандартам и оснащенные высокотехнологичным оборудованием — сканерами, средствами досмотра и автоматического измерения транспорта.

    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты
    Фото: Комитет госдоходов РК

    С начала 2025 года введены в эксплуатацию четыре обновленных пункта пропуска:

    • на границе с Китаем — «Калжат» и «Алаколь»;
    • на границе с Узбекистаном — «Капланбек» и «Атамекен».
    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты
    Фото: Комитет госдоходов РК

    До конца этого года планируется завершить модернизацию еще пяти пунктов: «Казыгурт», «Тажен», «Темир баба», «Майкапчагай» и «Бахты».

    Обновленные объекты рассчитаны на более высокий поток и удобство пересечения границы. Количество полос увеличено с двух до шести, водителям больше не нужно выходить из кабины для прохождения контроля, а среднее время оформления сократилось до 30 минут благодаря полной автоматизации.

    На границе Казахстана с Китаем и Узбекистаном заработали новые таможенные посты
    Фото: Комитет госдоходов РК

    Ключевым новшеством стал единый технологический коридор — транспорт проходит все этапы контроля по принципу «одного окна», без дополнительных остановок.

    В Комитете госдоходов отмечают, что модернизация пунктов пропуска сопровождается цифровизацией и автоматизацией таможенных процедур, а также развитием приграничного сервиса.

    Ранее сообщалось, что пункты на границе стран Евразийского экономического союза усложняют обеспечение ветеринарной безопасности.

    Теги:
    Дороги Казахстан Китай Транспорт Узбекистан Граница
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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