Казахстан ускорит модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границе ЕАЭС

Под руководством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбек Налибаев прошло совещание, посвященное модернизации автомобильных пунктов пропуска на внутренней границе ЕАЭС, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, рассмотрен ход реконструкции и технического дооснащения пограничных переходов на внутреннем контуре союза. Основной акцент был сделан на своевременной подготовке и экспертизе проектно-сметной документации, а также на строгом соблюдении графиков строительно-монтажных работ.

— Отдельное внимание профильных ведомств обращено на усиление межведомственной координации. В том числе, отмечена необходимость синхронизации строительных работ с внедрением современных цифровых систем контроля. Ожидается, что модернизация позволит существенно нарастить пропускную способность пограничных переходов, сократить время прохождения контроля для граждан и транспортных средств, а также создать комфортные и безопасные условия для участников внешнеэкономической деятельности, - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководству государственных органов и профильных организаций даны поручения, направленные на ускорение реализации проектов, обеспечение контроля за качеством и сроками строительства, а также на организацию регулярного мониторинга хода работ непосредственно на объектах.

Ранее первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещания с руководством национальных компаний по вопросам по вопросам развития нефтегазового комплекса и транспортной инфраструктуры страны.