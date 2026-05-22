Вопросы развития нефтегазовой и транспортной отраслей рассмотрели в Правительстве

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещания с руководством национальных компаний по вопросам по вопросам развития нефтегазового комплекса и транспортной инфраструктуры страны, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Совещание прошло с участием руководства крупнейших национальных компаний: «КазМунайГаз», QazaqGaz, «Қазакстан Темир Жолы» и «ҚазАвтоЖол».

В ходе встреч были заслушаны отчеты о текущей деятельности предприятий и планах на предстоящий период. Участники рассмотрели стратегические направления развития нефтегазового комплекса, газовой отрасли, а также модернизации железнодорожной и автодорожной инфраструктуры страны.

— Приоритетным направлением деятельности «КазМунайГаз» находятся вопросы наращивания геологоразведки, восполнения ресурсной базы и обеспечения стабильного уровня добычи. Особое внимание уделено повышению нефтеотдачи на действующих месторождениях, диверсификации маршрутов поставок и развитию экспортных мощностей. Также рассмотрены проекты расширения нефтеперерабатывающих заводов, бесперебойного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами (включая авиатопливо) и развития нефтегазохимии, — отметили в Правительстве РК.

Как подчеркнули в пресс-службе, перед QazaqGaz сегодня стоят задачи по газификации регионов, строительству магистральных газопроводов и газоперерабатывающих заводов. Отдельно на совещании рассмотрены меры по модернизации газотранспортной системы, снижению технологических потерь, укреплению ресурсной базы и надежному снабжению газом внутренних потребителей.

Деятельность «Қазақстан Темір Жолы» была рассмотрена в контексте обновления подвижного состава, модернизации железнодорожных вокзалов, цифровизации производственных процессов и повышения качества услуг для пассажиров и грузоотправителей. Акцентировано внимание на развитии транзитных коридоров, строгом соблюдении сроков строительства объектов и усилении координации с госорганами, акиматами и подрядными организациями.

— В «ҚазАвтоЖол» представили итоги исполнения поручений Главы государства по развитию национальной сети автомобильных дорог. Обсужден ход реализации крупных инфраструктурных проектов на трассах международного и республиканского значения, а также вопросы содержания и ремонта дорог. Особый акцент сделан на качестве строительных работ, ликвидации «узких мест» на транзитных маршрутах и повышении безопасности дорожного движения, — подчеркнули в Правительстве Казахстана.

Во время совещания первый заместитель Премьер-министра указал на необходимость своевременного запуска стратегических проектов, обеспечения устойчивой работы производственных мощностей и повышения эффективности инвестиционной деятельности.

Нурлыбек Налибаев подчеркнул важность опережающего развития нефтегазового комплекса, повышения уровня газификации, обеспечения энергетической безопасности и стабильности внутреннего рынка, обеспечения качественного и своевременного исполнения проектов, повышения эффективности перевозочного процесса, укрепления безопасности движения и достижения практических результатов, направленных на развитие транспортно-логистического потенциала страны.

По итогам совещаний даны соответствующие поручения, направленные на обеспечение выполнения плановых показателей, ускорение реализации проектов, усиление координации между участниками отрасли и подготовку предложений по дальнейшему развитию нефтегазового и транспортного секторов.

