На геологоразведку в Казахстане направят свыше 44 млрд тенге

— На сегодня изучено 2 миллиона 14 тысяч квадратных километров, а к концу текущего года этот объем будет увеличен до 2 миллионов 38 тысяч квадратных километров, — отметил вице-министр.

В ходе проектов 2024 года в масштабе 1:200 000 геологи изучили 104 тыс. кв. км и определили 38 перспективных участков, где выявлены признаки редкоземельных, цветных и благородных металлов.

По словам Ирана Шархана, следующим этапом станет переход на более детальный масштаб геологосъемки — 1:50 000.

— Такой подход обеспечит раннее выявление перспективных участков и повысит эффективность геологоразведочных работ, — подчеркнул он.

В 2026–2028 годах планируется изучить 100 тыс. кв .км, а затем ежегодно по 30 тыс. кв км.

— Для ускорения процессов утверждены новые стандарты геологосъемки. На разработку 20 проектно-сметных документаций из резервов Правительства выделено 240 миллионов тенге, — сообщил вице-министр.

Работы выполняет консорциум, в который входят Национальная геологическая служба, «Центргеолсъемка», Институт геологии имени Сатпаева и ведущие специалисты отрасли. В исследованиях предусмотрено применение аэрогеофизических, геохимических и цифровых технологий с участием «Тау-Кен Самрук (Казгеология)».

— На следующий год предварительно поддержано финансирование в размере 44,4 миллиарда тенге на проведение комплексных геолого-геофизических исследований, сейсморазведку и развитие инфраструктуры отрасли, — сообщил Иран Шархан.

Ранее Глава государства отметил, что необходимо составить современные карты недр с использованием цифровых инструментов.