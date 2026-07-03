На экопостах Алматы выявили более 13 тысяч нарушений по выбросам

С начала года на 19 стационарных экологических постах Алматы проведено свыше 116 тысяч замеров выхлопных газов автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным экологической организации ТОО «Ренессанс плюс», в результате мониторинга выявлено 13 076 случаев превышения допустимых норм токсичности и дымности выхлопных газов. Больше всего нарушений зафиксировано в Алатауском и Наурызбайском районах города.

В организации отметили, что экологический контроль ведется на постоянной основе в рамках проверки соблюдения требований к техническому состоянию транспортных средств.

Основная цель мониторинга — выявление автомобилей, выбросы которых превышают установленные нормативы, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и повышение эффективности природоохранных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в июне передвижные экологические лаборатории проверили в Алматы 778 автомобилей. Почти у каждого четвертого — 194 транспортных средств — было выявлено превышение установленных экологических нормативов. Среди них 106 автомобилей с бензиновыми двигателями, 86 — с дизельными и два — с газовыми.

Как Алматы намерен сокращать вредные выбросы, читайте по ссылке.