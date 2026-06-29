Как Алматы намерен сокращать вредные выбросы

В Алматы состоялась внеочередная XLVII сессия Маслихата города Алматы. С докладом о внесении изменения в программу развития предпринимательства «Алматы Бизнес — 2030» выступил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Берикбол Мандибаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснил глава управления, программа «Алматы Бизнес — 2030», утвержденная в феврале этого года, направлена на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Ее операторами выступают СПК и его дочерняя организация ТОО «Almaty Finance», а также МФО «Алматы».

По его словам, суть предлагаемых изменений заключается в расширении перечня направлений для кредитования, в том числе в сферах дошкольного образования, развития туристического транспорта и экологических инициатив.

В частности, субъектам малого и среднего бизнеса планируется предоставить возможность получать финансирование на приобретение оборудования, снижающего объем вредных выбросов в атмосферу.

По словам главы управления, в Алматы проводится мониторинг выбросов предприятий общепита и промышленных объектов. Поскольку предприниматели регулярно обращаются с просьбой о поддержке в приобретении очистного оборудования, в программу предлагается внести соответствующие изменения.

— Предусмотрена возможность финансирования проектов для всех без исключения субъектов малого и среднего бизнеса по приобретению оборудования, снижающего уровень веществ, загрязняющих воздух. Также, с учетом потребностей города, предлагается включить возможность финансирования проектов по строительству и модернизации дендрариев (питомников), визит-центров, санитарно-гигиенических узлов, уникальных нестационарных торговых объектов и ярмарок, — сказал Берикбол Мандибаев.

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Также предусмотрено снятие отраслевых ограничений по займам, предоставляемым социальным предпринимателям в рамках инструмента беззалогового кредитования.

В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, не приведет ли расширение перечня видов экономической деятельности к дополнительной нагрузке на бюджет, поскольку число претендентов на субсидии и льготное финансирование может увеличиться.

В ответ Берикбол Мандибаев отметил, что дополнительного финансирования из городского бюджета не потребуется.

— Данным проектом не предусматривается увеличение средств, выделяемых из бюджета города. Мы работаем в рамках ранее выделенных средств. С 2019 года на эти цели было выделено порядка 30 млрд тенге. На сегодняшний день 22 млрд тенге находятся в обороте, еще 8 млрд тенге являются свободными средствами, которые будут освоены в рамках предлагаемых изменений. Дополнительные средства не требуются, — сказал он.

По итогам обсуждения депутаты маслихата Алматы поддержали предложенные изменения в программу.

Напомним, в Алматы с 28 апреля запустили технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ).

В конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха. Изменения затрагивают два ключевых направления: объекты III категории и транспорт. Объекты III категории — это кафе и шашлычные на угле, бани, стройплощадки и другие точки в жилых районах.