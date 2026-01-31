На единой платформе госзакупок зарегистрировались 120 тысяч казахстанских поставщиков

Закон «О государственных закупках», вступивший в силу с 1 января 2025 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, реформировал систему. Основным достижением является сокращение сроков закупочных процедур и повышение их прозрачности за счет полной автоматизации. Важным нововведением остается рейтингово-балльная система. Благодаря ей и использованию элементов искусственного интеллекта, победитель конкурса теперь определяется всего за 5 дней, в то время как раньше стандартный конкурс занимал не менее 60 дней.

Существенный рост продемонстрировал сегмент договоров с отечественными производителями. Для казахстанского бизнеса были введены серьезные преференции: обязательный аванс до 50% от суммы контракта, освобождение от финансовых гарантий и льготные условия по штрафным санкциям. Эти меры привели к увеличению объема договоров с местными товаропроизводителями на 23% до 456 млрд тенге.

Параллельно реформа ужесточила требования к участникам, создав надежный барьер для недобросовестных поставщиков. В системе автоматически учитывается информация о прошлых нарушениях, что способствует формированию новой культуры, где главными факторами становятся деловая репутация и качество.

— На 2026 год перед нами стоят новые цели. Во-первых, мы будем и дальше расширять применение рейтингово-балльной системы, делая ее основным механизмом выбора поставщика. Во-вторых, необходимо завершить унификацию правил для всего государственного сектора и компаний с государственным участием. И еще одна задача — это усиление контроля за процедурами закупок, — заключил вице-министр финансов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пресекли необоснованное увеличение госконтрактов на 57,5 млрд тенге.