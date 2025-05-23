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    12:07, 23 Май 2025 | GMT +5

    На дорогах Казахстана установят новые станции весогабаритного контроля

    В Казахстане расширят сеть автоматизированных станций весогабаритного контроля. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев в ходе Правительственного часа в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    граница, большегрузы, грузоперевозки
    Фото: КГД РК

    — В целях сохранности проводимых ремонтных работ запланирована установка Автоматизированных станций измерения (АСИ) весогабаритного контроля, — отметил министр.

    По его словам, сегодня на автомобильных дорогах республики функционируют 52 станции, из которых 25 расположены на дорогах республиканского значения и 27 — на местных.

    Согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала страны, предусмотрена установка ещё 220 АСИ. По этим проектам ведутся конкурсные процедуры в рамках государственно-частного партнёрства.

    — Кроме того, в 2025 году ведутся работы по установке 9 единиц АСИ (на автодорогах республиканского значения) с планируемым завершением до конца текущего года, также за счет займовых средств БРК планируется установка 126 единиц с завершением до конца 2026 года, — добавил Марат Карабаев. 

    Ранее он рассказал о том, что в период с 2025 по 2029 годы в Казахстане планируется модернизация 3,2 тыс. км автодорог.

    Теги:
    Дороги Транспорт Минтранспорта РК Марат Карабаев
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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