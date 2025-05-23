На дорогах Казахстана установят новые станции весогабаритного контроля
В Казахстане расширят сеть автоматизированных станций весогабаритного контроля. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев в ходе Правительственного часа в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В целях сохранности проводимых ремонтных работ запланирована установка Автоматизированных станций измерения (АСИ) весогабаритного контроля, — отметил министр.
По его словам, сегодня на автомобильных дорогах республики функционируют 52 станции, из которых 25 расположены на дорогах республиканского значения и 27 — на местных.
Согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала страны, предусмотрена установка ещё 220 АСИ. По этим проектам ведутся конкурсные процедуры в рамках государственно-частного партнёрства.
— Кроме того, в 2025 году ведутся работы по установке 9 единиц АСИ (на автодорогах республиканского значения) с планируемым завершением до конца текущего года, также за счет займовых средств БРК планируется установка 126 единиц с завершением до конца 2026 года, — добавил Марат Карабаев.
Ранее он рассказал о том, что в период с 2025 по 2029 годы в Казахстане планируется модернизация 3,2 тыс. км автодорог.