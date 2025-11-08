На дорогах двух регионов ограничили движение из-за непогоды

На автодорогах в Акмолинской и Карагандинской области наблюдается низовая метель, верховой снег, ограничение видимости.

Введено ограничение движения для грузового и общественного видов автотранспорта:

- Акмолинская область: а/д «Астана-Караганды-Алматы» - уч. ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл(км 30–92,)

- Карагандинская область: а/д «Астана-Караганда-Алматы» - уч. гр. Акмолинской обл.- ПВП Темиртау. (92-164 км).

Ранее сообщалось о закрытии из-за метели участков трассы из Астаны до границы с РФ.