17:02, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5
На дорогах двух регионов ограничили движение из-за непогоды
С 16:30 8 ноября в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
На автодорогах в Акмолинской и Карагандинской области наблюдается низовая метель, верховой снег, ограничение видимости.
Введено ограничение движения для грузового и общественного видов автотранспорта:
- Акмолинская область: а/д «Астана-Караганды-Алматы» - уч. ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл(км 30–92,)
- Карагандинская область: а/д «Астана-Караганда-Алматы» - уч. гр. Акмолинской обл.- ПВП Темиртау. (92-164 км).
Ранее сообщалось о закрытии из-за метели участков трассы из Астаны до границы с РФ.