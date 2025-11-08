РУ
    17:02, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На дорогах двух регионов ограничили движение из-за непогоды

    С 16:30 8 ноября в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    закрытие дороги в Карагандинской области
    Кадр из видео

    На автодорогах в Акмолинской и Карагандинской области наблюдается низовая метель, верховой снег, ограничение видимости.

    Введено ограничение движения для грузового и общественного видов автотранспорта:

     - Акмолинская область: а/д «Астана-Караганды-Алматы» - уч. ПВП Жибек Жолы-гр.Карагандинской обл(км 30–92,)
     - Карагандинская область: а/д «Астана-Караганда-Алматы» - уч. гр. Акмолинской обл.- ПВП Темиртау. (92-164 км).

    Ранее сообщалось о закрытии из-за метели участков трассы из Астаны до границы с РФ.

    Метель МЧС Карагандинская область Непогода Закрытие дорог Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
