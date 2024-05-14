На дорогах Алматы за три дня задержали 39 пьяных водителей

За три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» строевыми и оперативными подразделениями полиции по горячим следам раскрыто 67 преступлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, за три дня также раскрыто 36 ранее совершенных преступлений, задержаны девять человек, находящихся в розыске, выявлено и пресечено 1 973 административных правонарушения.

— В частности: 58 мелких хулиганств, 308 фактов распития спиртных напитков, 227 — нарушение тишины, 166 фактов нахождения несовершеннолетних в позднее время суток без сопровождения взрослых, 401 факт проживания без регистрации и другие. Кроме того, на дорогах мегаполиса были задержаны в нетрезвом состоянии и отстранены от управления автотранспортом 39 водителей, — отметили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что алматинские полицейские перешли на усиленный режим работы в целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений. ОПМ «Правопорядок» проводится с 10 по 20 мая.