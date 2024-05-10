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    14:37, 10 Май 2024 | GMT +6

    Полицейские перешли на усиленный режим работы в Алматы

    полицей
    Фото: акимат Акмолинской области

    Полиция Алматы с 10 по 20 мая усилит охрану общественного порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным департамента полиции города, в проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

    — В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах, в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов. В рамках «нулевой терпимости к правонарушениям» сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места, — проинформировали в пресс-службе ДП.

    Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере. Кроме того, стражи порядка проверяют владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.

    — Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и другие, — добавили в полиции.

    ОПМ «Правопорядок» — это широкомасштабное мероприятие, направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также предупреждение, пресечение и профилактику преступлений и правонарушений.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Общество Алматы Правоохранительные органы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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