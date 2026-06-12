На что потратили 553 млрд тенге из фонда возвращенных активов в Казахстане

Он напомнил, что с 2023 года в Казахстане действует закон о возврате государству незаконно приобретенных активов.

— Ведется системная работа с возвращенными активами, создан Специальный государственный фонд. Общий объем поступлений в специальный госфонд в настоящее время составляет 593,2 млрд тенге. Средства направлены как в денежном виде, а также от реализации таких активов. Из этого фонда профинансировано по всем регионам страны 483 социальных и инфраструктурных проекта, которые имеют важное значение для населения и развития регионов в сферах здравоохранения, водоснабжения, образования, спорта, транспорта и энергетики. Общая сумма направленных средств составила 553,7 млрд тенге, — пояснил спикер.

По его словам, возвращенные активы фактически трансформируются в новые школы, больницы, спортивные объекты и объекты инженерной инфраструктуры. В качестве примера он привел обновленный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане, который был профинансирован за счет средств госфонда.