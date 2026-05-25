4 июня в Астане откроют обновленный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова

О завершении строительных работ сообщил аким Астаны Женис Касымбек. По его словам, объект осмотрели совместно с Генеральным прокурором РК Бериком Асыловым.

История стадиона берет начало с 1936 года.

После масштабного обновления спортивный объект получил современную инфраструктуру и новую материально-техническую базу. Реализация проекта осуществлялась за счет средств Специального государственного фонда.

Общая площадь комплекса составила 18 951 квадратный метр. Стадион соответствует требованиям 4-й категории UEFA и рассчитан на 3 600 зрительских мест.

На объекте установлено современное спортивное оборудование и искусственное покрытие, соответствующее стандартам UEFA и Казахстанской федерации футбола.

Также предусмотрены зрительские трибуны, конференц-зал, раздевалки, медицинские кабинеты, административный блок, технические зоны и сопутствующая инфраструктура.

Сейчас завершаются юридические и организационные процедуры по передаче объекта в эксплуатацию.

— Полное открытие стадиона планируется 4 июня в рамках проведения ежегодного чемпионата Республики Казахстан по футболу среди юношей до 2013 года рождения среди команд ДЮСШ и СДЮСШОР, — написал аким на своей странице в Instagram.

В дальнейшем стадион будет находиться на балансе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8 акимата Астаны.

Турнир считается одним из ключевых республиканских соревнований в системе детско-юношеского футбола и направлен на развитие массового спорта и подготовку молодых футболистов.

Ранее генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория сообщил, что техническое открытие стадиона Мунайтпасова запланировано на этой неделе.

Напомним, что на строительство нового стадиона им. К. Мунайтпасова взамен старого было выделено из Специального государственного фонда 17,3 млрд тенге.