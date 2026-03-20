На брак в новых домах жалуются очередники в Павлодаре

Вопрос качества

Новые дома в Жетекши построили на трех улицах на окраине села. Заселять людей сюда начали еще в 2022 году, поэтапно. Есть те, кто заехал в 2025 и в 2026-м годах. Жилье получают люди из числа социально уязвимой категории, гражданам оно выдается в аренду с правом выкупа.

Гульмира Амренова — многодетная мать. Стояла в очереди на получение квадратных метров на протяжении 14 лет, ей выдали ключи буквально несколько недель назад. Женщина признается — это событие долгожданное, но радость быстро прошла, сменившись недоумением.

— Как сюда заехали, у нас сразу начались проблемы. В стенах трещины практически в каждой комнате, с потолка до пола. Канализация не держит, яма маленькая и быстро заполняется. Чтобы этим пользоваться, надо ассенизатор вызывать два раза в неделю, откуда такие деньги взять? Еще и трубу закопали слишком высоко к поверхности, она замерзает. Двери, как из картона — обычная жестянка, которая не держит тепло. Мы — многодетная семья, кормить, одевать каждого надо, кредиты платить, комуслуги, аренду, а тут переделывать надо многое, и все это очень дорого! Почему мы должны делать это за свой счет в новом доме? — недоумевает многодетная мать Гульмира Амренова.

На проблемы жалуются многие жители. Ситуация у всех одна: трещины на стенах, протекающие крыши.

Одна из жительниц добилась замены входной двери, и при демонтаже увидела, как утеплен дом. Между основной стеной и облицовочной — пустота, поэтому зимой внутри сильно холодно, говорит женщина.

Вместе с тем, за аренду люди вынуждены платить регулярно и исправно. Суммы платежей — в пределах 20 тысяч тенге в месяц. Жителям также покрывают коммунальные услуги, при этом каждый и жителей имеет право приватизировать жилье. Есть те, кто уже оформил документы.

— Я уже приватизировала, рассрочку сделала на 15 лет и теперь я буду выплачивать за этот дом. Поэтому мне важно, чтобы все проблемы в доме устранили. В месяц я оплачиваю по 100 тысяч тенге, первоначальный взнос мы вносили в размере двух миллионов тенге, а этот дом оценили в 20 миллионов, но он не стоит этих денег, — рассказала еще одна жительница села Жетекши.

В акимате города Павлодара, тем временем, пояснили, что при выдаче жилья каждая семья самостоятельно проверяет состояние дома и затем люди сами подписывают документы о том, что их все устраивает.

При этом в акимате отмечают, что жизнь в частном доме подразумевает регулярный косметический ремонт. Однако с замечаниями по браку в акимате согласны.

— Сейчас по выявленным недостаткам мы подадим в суд и воспользуемся своим правом понуждения подрядчика, чтобы он провел ремонт во всех домах. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик начнет проводить работы, — сообщила заместитель акима города Павлодара Кадиша Беготаева.

Отмечается, что гарантийный срок от подрядчика по закону составлял два года и он по состоянию на март 2026 года уже истек. Именно поэтому акимату придется подавать в суд. В какие именно сроки будет решение по делу — неизвестно.

К сведению, в акимате пояснили, что дома в Жетекши строили разные подрядчики и претензии возникают по каждому в отдельности. При этом, за счет бюджета выкупать начали дома у предпринимателей в 2022 году. Тогда приобрели шесть домов за 160 млн тенге. Затем в 2023 году еще 12 домов за 360 млн тенге.

История повторяется

Проблемы с жильем для социально уязвимых слоев населения в пригороде Павлодара возникают не впервые. В 2022 году в районе ИЖС-1 жаловались многодетные матери. Здесь дома также выдавали от государства в аренду. Жаловались жители в первую очередь из-за проблем с канализацией, которая протекала и разрушила фундамент. Помимо этого, на стенах домов образовались трещины и плесень, с которой никак людям самостоятельно не удавалось справиться.

Одна из жительниц рассказала журналистам, что сейчас люди живут в домах, которые им выдали. Многие сельчане попросту смирились.

— Я на зиму уезжаю оттуда, снимаю жилье в Павлодаре, потому что страшно находиться там. Приходили рабочие, чего-то пытались исправить, но в итоге остались перебои со светом, проводка горит, печка «закипает», крыша не утеплена, не дом, а сплошная проблема. Они мне говорят, что я обязана там жить, а я их приглашаю пожить со мной зимой в доме хотя бы сутки, но никто не соглашается! В итоге он у меня — как летний дом используется, — рассказала многодетная мать и местная жительница Мадина Ибраева.

Аналогичные проблемы на данный момент происходят также в новых домах в местности Кенжеколь, чиновники также уже пообещали обязать подрядчика исправить недочеты. Возникали схожие проблемы в пригородном поселке Атамекен и в других районах Павлодарской области.

Есть ли решение?

Приобретать готовое жилье у застройщиков — это привычная практика. Процедура проста: предприниматели сами получают земельные участки, строят типовые дома, вводят их в эксплуатацию и после участвуют в госзакупках уже с готовыми квадратными метрами. В акимате Павлодара объясняют, что это гораздо проще и быстрее, чем заниматься возведением через отдел строительства.

— Строительство жилья — это, в первую очередь, разработка проектно-сметной документация. После ПСД идет госэкспертиза — это обязательно, потому что это жилье. Это еще 45 дней, то есть мы один год будем готовиться к строительству, на следующий год мы будем только строить. Это хорошо, если подрядчик будет хорошо строить я является ответственным по своей натуре, — говорит заместитель акима Павлодара Кадиша Беготаева.

Чиновники отмечают, что всегда есть риск столкнуться с недобросовестным подрядчиком при строительстве, а также при покупке уже готового жилья. Участвовать в госзакупках по возведению жилья может любой желающий.

Вместе с тем, при покупке домов поставщики предоставляют документы. На их основе чиновники и заключают закупки. Перепроверять реальное состояние домов, вскрывать стены, потолки и тому подобное они по закону не могут.

— В 2022 и 2023 году жители сами подписывали акт выполненных работ, что у них претензий нет. А потом сами возмущаются. Они ведь знают, что с окна дует, что с крышей что-то не так. Они же нам говорят потом свои конкретные претензии. Поэтому на сегодня — раз у нас такая практика, мы будем входить в комиссию после ремонта, сами будем смотреть результат и до конца доводить, — добавила Кадиша Беготаева.

В акимате добавили, число очередников на получение жилья из жилфонда в Павлодаре сейчас составляет более 20 тысяч человек. Количество значительно возросло после внесенных изменений в законодательство, теперь право претендовать имеют все граждане с 18 лет, у кого нет собственных квадратных метров.

