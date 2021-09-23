На бордюры по улице Толе би пожаловались акиму Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались акиму города Бакытжану Сагинтаеву на установку бордюров и сужение ширины дорог по улице Толе би, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» один из жителей спросил у акима: «На улице Толе би возле Сайрана поднимают бордюры, сужается дорога. Почему было принято такое решение, нельзя ли расширить дороги?».

Бакытжан Сагинтаев попросил своего подчиненного ответить на этот вопрос.

«В районе Сайрана по улице Толе би ведется средний ремонт. Мы сохраняем по всей улице шестиполосное движение, из которых две для общественного транспорта - автобусные линии. Сужение дорог не предусматривается, мы только устанавливаем бордюры в том районе, в пределах существующих бордюров. Перед автовокзалом Сайран была хаотичная парковка, мы закрываем одну линию, оставляем большую автобусную остановку и там будет стоянка для общественного транспорта по четыре автобуса. Все это согласовано с управлением административной полиции города. Других изменений нет», - ответил глава управления городской мобильности Гани Мырзаханов.

Аким города заявил, что бордюры устанавливаются, чтобы предотвратить хаотичное движение.

«Когда ремонт пошел по Толе би, нам говорили, зачем бордюры ставите. Раньше водители могли на рельсы заезжать и проезжать, но в большинстве участков эти рельсы по краям торчат, это опасно. Поэтому было принято решение оббордюрить и закрыть доступ на эту сторону, чтобы хаотичного движения между рельсами не было, и был порядок на дорогах. Пока идут ремонтные работы, потом расчертим, и все станет ясно. Когда разметок нет, еще непонятно как будет», - отметил он.

По его словам, по Толе би проводится большая работа, и все завершится в ближайшее время.

Напомним, во время прямого эфира программы Akimat LIVE на телеканале «Алматы» аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о текущей ситуации по коронавирусу и темпах вакцинации.