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На более 8 млн тенге оштрафовали алматинцев за самовольный захват земель

11 Августа 2021 17:00
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На более 8 млн тенге оштрафовали алматинцев за самовольный захват земель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за самовольный захват земель к ответственности привлечены 64 человека. Об этом на брифинге РСК сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За самовольный захват земель привлечены 64 лица на сумму 8,4 миллионов тенге, с выдачей предписаний. Также выявлено 1 114 земельных участков с истекшими сроками аренды, из них: 104 возвращены государству, по 473 продлены сроки аренды, по 53 приняты меры, 61 земельный участок предоставлен в частную собственность путём выкупа, 423 участка в работе. Без судебных разбирательств выявлено и снесено около 300 незаконных объектов, самовольно установленных на землях госфонда вдоль улиц и дворовых территорий (147 гаражей, 28 НОТов, 95 ограждений). Выявлено 2 840 земельных участков площадью 3760,9 гектара, не используемых по назначению, из них: 755 площадью 595 гектара освоены, 147 изъяты как неиспользуемые. Освоены 312 земельных участков сельхоз назначения площадью 837 гектара», - отметил спикер.

Также в рамках контрольных функций проведены 333 внеплановые проверки. По результатам выявлены 477 нарушений на общую сумму 92 млн тенге (взыскано 68 млн тенге или 74%).

«С начала года снесено 17 незаконно возведенных объектов, среди которых кафе по адресу ул. Карасай батыра, 156А, торговый павильон по ул. Сатпаева, 119, летнее кафе по ул. Гоголя, 169. Также в суды направлено 16 исков о сносе незаконных объектов (2 удов, 14 на рассмотрении). К примеру, жилой дом по пр. Аль-Фараби 214/1 (более 900 квадратных метров), торговый павильон по ул. Толе би 144Б (более 400 квадратных метров), недостроенный МЖД по ул. Тажибаевой, 132 (более 1000 квадратных метров). В суды направлено 305 исков о принудительном изъятии неосвоенных земельных участков (находятся на рассмотрении)», - добавил Олжас Тулебаев.


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#Алматинская область   #Строительство   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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