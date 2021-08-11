На более 8 млн тенге оштрафовали алматинцев за самовольный захват земель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за самовольный захват земель к ответственности привлечены 64 человека. Об этом на брифинге РСК сообщил заместитель руководителя управления градостроительного контроля города Олжас Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За самовольный захват земель привлечены 64 лица на сумму 8,4 миллионов тенге, с выдачей предписаний. Также выявлено 1 114 земельных участков с истекшими сроками аренды, из них: 104 возвращены государству, по 473 продлены сроки аренды, по 53 приняты меры, 61 земельный участок предоставлен в частную собственность путём выкупа, 423 участка в работе. Без судебных разбирательств выявлено и снесено около 300 незаконных объектов, самовольно установленных на землях госфонда вдоль улиц и дворовых территорий (147 гаражей, 28 НОТов, 95 ограждений). Выявлено 2 840 земельных участков площадью 3760,9 гектара, не используемых по назначению, из них: 755 площадью 595 гектара освоены, 147 изъяты как неиспользуемые. Освоены 312 земельных участков сельхоз назначения площадью 837 гектара», - отметил спикер.

Также в рамках контрольных функций проведены 333 внеплановые проверки. По результатам выявлены 477 нарушений на общую сумму 92 млн тенге (взыскано 68 млн тенге или 74%).

«С начала года снесено 17 незаконно возведенных объектов, среди которых кафе по адресу ул. Карасай батыра, 156А, торговый павильон по ул. Сатпаева, 119, летнее кафе по ул. Гоголя, 169. Также в суды направлено 16 исков о сносе незаконных объектов (2 удов, 14 на рассмотрении). К примеру, жилой дом по пр. Аль-Фараби 214/1 (более 900 квадратных метров), торговый павильон по ул. Толе би 144Б (более 400 квадратных метров), недостроенный МЖД по ул. Тажибаевой, 132 (более 1000 квадратных метров). В суды направлено 305 исков о принудительном изъятии неосвоенных земельных участков (находятся на рассмотрении)», - добавил Олжас Тулебаев.