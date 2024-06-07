02:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6
На АЗС в Армении произошел взрыв
На одной из заправок на 2-м км участка дороги Ереван-Севан в Армении произошел взрыв, передает агентство Kazinform со ссылкой на Аrmenpress.
В службу 911 поступил вызов о том, что на одной из заправок на 2-м км участка дороги Ереван-Севан произошел взрыв, в результате чего возник пожар.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
В результате взрыва по предварительным данным госпитализированы 5 граждан.
Отмечается, что на место происшествия выехала Спасательная служба МВД, будет предоставлена дополнительная информация.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Аrmenpress.