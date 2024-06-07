РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    На АЗС в Армении произошел взрыв

    взрыв
    Фото: Аrmenpress

    На одной из заправок на 2-м км участка дороги Ереван-Севан в Армении произошел взрыв, передает агентство Kazinform со ссылкой на Аrmenpress.

    В службу 911 поступил вызов о том, что на одной из заправок на 2-м км участка дороги Ереван-Севан произошел взрыв, в результате чего возник пожар.

    Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

    В результате взрыва по предварительным данным госпитализированы 5 граждан.

    Отмечается, что на место происшествия выехала Спасательная служба МВД, будет предоставлена дополнительная информация.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Аrmenpress.

    Теги:
    Пожар Армения Происшествия, ЧС Мировые новости Взрыв
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!