На 64% затоплена пойма Иртыша в Павлодарской области

В Павлодарской области ожидают затопление поймы до 80%. Основной объем воды уже сброшен, передает корреспондент агентства Kazinform.

C 10 апреля начались природоохранные попуски из Верхнеиртышского каскада водохранилищ. Пик природоохранных попусков сейчас отмечается ниже по течению Иртыша, вода заполняет пойму в Павлодаре, Аксу и Павлодарском районе.

- Основное ядро попуска запланировано с 13 по 30 апреля, с максимальными сбросами в объеме 3500 кубометров в секунду в течение 12 суток. Общий утвержденный объем составляет - 6,2 кубокилометра. По предварительным расчетам, затопление поймы ожидается на уровне 75-80 %. Из запланированного общего объема попусков уже фактически сброшено 4,6 кубокилометра или 74% воды. Сейчас затопление пойменных массивов области составляет 64%, что уже в 2 раза больше прошлогоднего уровня, - рассказал аким Павлодарской области после посещения пойменных территорий.

Специалисты продолжают отслеживать ход природоохранных попусков.

Напомним, в связи с разливом и погодными условиями в Павлодарской области скорректировали план дезенсекционных работ.

Ранее павлодарцам обещали самый масштабный за 11 лет разлив Иртыша. Предполагалось, что пойма будет затоплена на 90%. Такой объем попусков должен был благотворно сказаться на состоянии экосистемы и развитии сельского хозяйства.

Позже объем сбросов в Иртыш решено было уменьшить из-за подпора в районе строящегося моста в Семее.