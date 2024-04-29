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    20:11, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    На 64% затоплена пойма Иртыша в Павлодарской области

    Иртыш
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform
    В Павлодарской области ожидают затопление поймы до 80%. Основной объем воды уже сброшен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    C 10 апреля начались природоохранные попуски из Верхнеиртышского каскада водохранилищ. Пик природоохранных попусков сейчас отмечается ниже по течению Иртыша, вода заполняет пойму в Павлодаре, Аксу и Павлодарском районе.

    - Основное ядро попуска запланировано с 13 по 30 апреля, с максимальными сбросами в объеме 3500 кубометров в секунду в течение 12 суток. Общий утвержденный объем составляет - 6,2 кубокилометра. По предварительным расчетам, затопление поймы ожидается на уровне 75-80 %. Из запланированного общего объема попусков уже фактически сброшено 4,6 кубокилометра или 74% воды. Сейчас затопление пойменных массивов области составляет 64%, что уже в 2 раза больше прошлогоднего уровня, - рассказал аким Павлодарской области после посещения пойменных территорий.

    Специалисты продолжают отслеживать ход природоохранных попусков.

    Напомним, в связи с разливом и погодными условиями в Павлодарской области скорректировали план дезенсекционных работ.

    Ранее павлодарцам обещали самый масштабный за 11 лет разлив Иртыша. Предполагалось, что пойма будет затоплена на 90%. Такой объем попусков должен был благотворно сказаться на состоянии экосистемы и развитии сельского хозяйства.

    Позже объем сбросов в Иртыш решено было уменьшить из-за подпора в районе строящегося моста в Семее.

    Теги:
    Наводнение Павлодар Регионы Паводки в Казахстане Реки Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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