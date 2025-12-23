На 60% в Казахстане сократили количество форм налоговой отчетности

— Мы последовательно сокращаем налоговую отчетность. Количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру, с 2009 года с 70 до 28 или на 60%, — сообщил он на заседании Правительства.

По его словам, дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.

— Важное новшество — отход от практики «штрафов» за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные, — добавил Мади Такиев.

Ранее мы сообщали о том, что ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге.