    10:54, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    На 60% в Казахстане сократили количество форм налоговой отчетности

    В Казахстане сокращают налоговую отчетность для предпринимателей. О проводимой работе рассказал министр финансов РК Мади Такиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, бизнес
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Мы последовательно сокращаем налоговую отчетность. Количество форм налоговой отчетности ежегодно снижается, к примеру, с 2009 года с 70 до 28 или на 60%, — сообщил он на заседании Правительства.

    По его словам, дополнительно с 1 января 2026 года для тех, у кого сумма обязательств не превышает 1 млн тенге, отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Предприниматель будет сдавать одну декларацию по итогам года и платить по итогам года.

    — Важное новшество — отход от практики «штрафов» за непредставление отчетности. Если декларация не представлена, будет считаться, что она подана с нулевыми показателями, при этом сохраняется право подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные, — добавил Мади Такиев.

    Ранее мы сообщали о том, что ежегодно на поддержку малого бизнеса в регионах будут направлять 400 млрд тенге.

