На 34 млрд тенге произвели сельскохозяйственной продукции в Шардаринском районе
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области в прошлом году благодаря активному труду аграриев произведено сельскохозяйственной продукции на 33 млрд 881,3 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.
В сферу сельского хозяйства привлечены инвестиции в размере 1 млрд 944,6 млн тенге. По сравнению с прошлым годом объем инвестиций в отрасль увеличился на 176,7%.
В район доставлено 610 тонн горюче-смазочных материалов, выделенных Правительством на проведение осенне-полевых работ по льготным ценам.
Кроме того, было выделено 10 200 тонн селитры, 950 тонн аммофоса, 650 тонн сульфатного аммония, 120 тонн карбамида, которые были предоставлены сельхозтоваропроизводителям с льготной субсидированной поддержкой.
В отчетном периоде 2020 года наблюдается значительный рост поголовья скота. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 47 554 голов, овец и коз на 189 751 голов, лошадей на 11 719 голов, верблюдов на 2 518 голов, птиц на 41 820.
По итогам года от всех видов скота и птицы получено 5 658,7 тонны мяса, 17 934,7 тонны молока, 2 435,5 тысячи штук яиц. В целях увеличения сельхозпродукции интенсивно велась работа по получению 2-3 урожаев с одной площади.
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