На 30% увеличили субсидии аграриям Казахстана за экономию воды
С 50% до 80% увеличены субсидии аграриям, внедрившим влагосберегающие технологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
- Сразу на 30% увеличены субсидии для аграриев за внедрение влагосберегающих технологий. Таким образом, размер субсидий увеличился с имеющихся 50% до 80%. Это поможет покрывать затраты на приобретение современных систем орошения, а также на подведение всей необходимой инфраструктуры, - отметили в ведомстве.
Работу по увеличению субсидий Министерство водных ресурсов и ирригации проводило совместно с Министерством сельского хозяйства.
- Сельское хозяйство – отрасль экономики страны, потребляющая больше всего воды. 60% от общего объема накапливаемой в Казахстане воды используется для нужд сельского хозяйства, это более 40 тонн в сутки, - сообщили в Минводы.
Министерство разработало и другие меры по стимулированию аграриев к экономии воды и ее эффективному использованию. В частности, новый Водный кодекс предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидий и пониженных тарифов на воду в зависимости от внедрения водосберегающих технологий.
Также предлагается расчет тарифов в зависимости от видов выращиваемых культур и потребляемых ими объемов воды. Кроме того, до 80% выросли субсидии на бурение скважин.
- Увеличение размера субсидий – это большая поддержка аграриев со стороны государства и очень хорошая возможность для фермеров. Теперь государство будет возмещать до 80% затрат аграриев на покупку и установку водосберегающих систем.
Министерство планирует активное внедрение водосберегающих технологий по всей стране. Для реализации поручений Главы государства разработан поэтапный план до конца 2030 года, а каждому региону даны конкретные индикаторы по увеличению посевных площадей, на которых установлены водосберегающие системы.
Таким образом, к концу 2030 года планируется экономить до 2,1 млрд кубометров воды в год путем охвата технологиями сбережения воды более 50% от общей площади поливных земель республики, – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.