На 2,6 млн тенге оштрафовали предприятие в Карагандинской области

Департамент экологии по Карагандинской области с 25 ноября по 23 декабря 2025 года провел внеплановую проверку в отношении ТОО «NOVA ЦИНК». Основанием для контрольных мероприятий стало обращение гражданина.

Предприятие разрабатывает полиметаллическое месторождение Акжал в Шетском районе и осуществляет деятельность на двух промышленных площадках. На руднике Акжал ведется добыча и переработка свинцово-цинковой руды, на перевалочной базе в поселке Агадырь — отгрузка готовой продукции и обеспечение производственных процессов.

Проверка проводилась в установленном порядке и была направлена на оценку соблюдения экологических требований. В ходе контрольных мероприятий специалисты департамента выявили несоблюдение условий, предусмотренных ранее выданным экологическим заключением. Кроме того, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм загрязняющих веществ в почве.

По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности. В отношении ТОО «NOVA ЦИНК» применены штрафные санкции на общую сумму свыше 2,6 млн тенге, а также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

В департаменте экологии подчеркивают, что внеплановые проверки проводятся для предотвращения экологических рисков, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что в городе Риддер по итогам внеплановых экологических проверок зафиксированы факты загрязнения почв и несоблюдения условий природоохранных требований на горно-обогатительном комплексе.