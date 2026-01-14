РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 14 Январь 2026 | GMT +5

    На 2,6 млн тенге оштрафовали предприятие в Карагандинской области

    В Карагандинской области завершилась внеплановая проверка промышленного предприятия, проведенная по обращению жителей. Контроль длился почти месяц и выявил экологические нарушения, повлекшие административное наказание, передает корреспондент агентстаа Kazinform.

    2,6 млн тенге штрафа наложили экологи одному из предприятий Карагандинской области
    Фото: департамент экологии Карагандинской области

    Департамент экологии по Карагандинской области с 25 ноября по 23 декабря 2025 года провел внеплановую проверку в отношении ТОО «NOVA ЦИНК». Основанием для контрольных мероприятий стало обращение гражданина.

    Предприятие разрабатывает полиметаллическое месторождение Акжал в Шетском районе и осуществляет деятельность на двух промышленных площадках. На руднике Акжал ведется добыча и переработка свинцово-цинковой руды, на перевалочной базе в поселке Агадырь — отгрузка готовой продукции и обеспечение производственных процессов.

    Проверка проводилась в установленном порядке и была направлена на оценку соблюдения экологических требований. В ходе контрольных мероприятий специалисты департамента выявили несоблюдение условий, предусмотренных ранее выданным экологическим заключением. Кроме того, лабораторные исследования показали превышение допустимых норм загрязняющих веществ в почве.

    По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности. В отношении ТОО «NOVA ЦИНК» применены штрафные санкции на общую сумму свыше 2,6 млн тенге, а также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

    В департаменте экологии подчеркивают, что внеплановые проверки проводятся для предотвращения экологических рисков, защиты окружающей среды и обеспечения безопасности населения.

    Ранее сообщалось, что в городе Риддер по итогам внеплановых экологических проверок зафиксированы факты загрязнения почв и несоблюдения условий природоохранных требований на горно-обогатительном комплексе. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Штрафы Промышленность Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают