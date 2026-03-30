На 1,5 метра поднялся уровень воды в реке Шарлык в СКО
В Северо-Казахстанской области уровень воды в некоторых реках поднимается на метры в сутки. Опасности от разлива водоемов пока еще нет, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным областного филиала РГП «Казгидромет», в течение суток уровень воды в реке Шарлык вблизи села Рузаевка поднялся на 153 сантиметра, вблизи села Андреевка — на 93 сантиметра, в реке Акканбурлык вблизи села Возвышенка уровень воды поднялся на 128 сантиметров. Постепенно повышается уровень воды в реках Бабыкбурлук, Иманбурлык и Мукыр.
Вблизи села Шоптыколь уровень воды в реке Есиль за сутки поднялся на 76 сантиметров, вблизи села Дружба на 57 сантиметров, в селе Токсан би на 33 сантиметра.
В Сергеевском водохранилище уровень воды за прошедшие сутки повысился на 8 сантиметров. Это водохранилище заполнено на 97,5%.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится теплая погода. Завтра ртутный столбик в южных районах региона поднимется до +200С.
Ранее сообщалось, что в реках СКО зафиксирован резкий подъем уровня воды.
Напомним, в Казахстане 15 населенных пунктов остаются под угрозой подтопления.