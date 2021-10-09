На 100% планируют газифицировать в 2022 году Тюлькубасский район

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тюлькубасский район Туркестанской области обеспечен природным газом на 99,9%. В этом году начаты работы по прокладке газопровода в отдаленный от районного центра поселок Ирсу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Строительные работы объекта перейдут на следующий год. В случае завершения этих работ район входит в число первых районов страны, на 100% обеспеченных природным топливом. Об этом сообщил аким района Нурлан Мархабатович на встрече с жителями поселка Тюлькубас.

По итогам 9 месяцев текущего года в поселке Тюлькубас проведена масштабная работа.

«По просьбе жителей в парке Б. Момышулы в центре поселка построена современная детская игровая площадка. Проведены работы по подведению инфраструктуры к 36,6 га территории населенного пункта. В частности, полностью подведены питьевая вода, канализация и электричество. Данная территория рассчитана на строительство 10 многоэтажных жилых домов, 146 частных домов и социально значимых объектов», - говорится в сообщении.