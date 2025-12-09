На 10 языках мира смогла научиться говорить школьница из Павлодара

Асель Абдурахимова на сегодня учится в 11 классе школы-лицея № 8 для одаренных детей в Павлодаре. В учебном заведении отмечают, девочка настоящий феномен. Большую часть языков она изучала самостоятельно, без помощи педагогов и специализированных школ.

Началось все с раннего детства. Уже в семь лет Асель знала столицы всех стран мира, мечтала путешествовать и именно для того, чтобы не было барьеров в общении, появился интерес и к изучению языков.

— В девять лет девочка начала изучать французский язык самостоятельно, а в одиннадцать пошла на первые курсы в Павлодаре. Английский язык сопровождает ее с 2018 года и стал неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Китайский язык Аселя также изучала на курсах, а сейчас продолжает совершенствовать его самостоятельно и готовится сдавать международный экзамен HSK 3 уровня (B1), — сообщили у управлении образования Павлодарской области.

Такие языки как узбекский, казахский, русский, испанский, итальянский и японский (N4), девочка освоила полностью самостоятельно, руководствуясь исключительно интересом к культурам мира и желанием понимать людей разных стран.

— Мне всегда хотелось путешествовать и общаться с людьми разных стран. Языки для меня — ключ к культурам, людям и возможности. Моя следующая цель — выучить арабский язык, чтобы владеть всеми шестью официальными языками ООН. Это мечта, которая мотивирует меня развиваться дальше и открывать новые горизонты, — говорит ученица 11 класса Асель Абдурахимова.

В итоге на данным момент Асель свободно владеет таджикским (родным), узбекским (C1), казахским (C1), русским (C1), английским (C2), французским (C1), китайским (B1), испанским (A2), итальянским (A2) и японским (N4).

Напомним, казахстанских школьников начали учить противостоять мошенничеству с помощью игр.