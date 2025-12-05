Казахстанских школьников учат противостоять мошенничеству с помощью игр

На уроках информатики подростки узнают о современных схемах финансового мошенничества, учатся управлять своими деньгами и мыслить нестандартно.

В игре Қаржы сақшысы в рамках реализации принципа «Закон и порядок» представлена такая ситуация, когда звонит оператор и предлагает небывалую акцию, а затем просит назвать код. Это один из примеров заданий. Благодаря стимулятору школьники узнают о рисках мошенничества, которые могут встретиться в жизни. Чаще всего это финансовые пирамиды, дропперство или инвестиционные аферы.



— Цель игры — научить школьников противостоять мошенничеству, особенно финансовому. При этом, ученики уже делятся знаниями с близкими. Кроме этого, игра учит детей самостоятельно принимать решение и уметь реагировать на финансовые риски своевременно, — говорит Елжан Асильбаев, заместитель директора школы № 76 им. А.Бокейхана.



Помимо финансовых задач, ученики сталкиваются с жизненно важными навыками, такими как правила дорожного движения и нормы поведения в обществе. При этом задачи требуют оперативного решения.

— Игра учит многому, начиная от правил дорожного движения до ситуационных примеров. Один из таких эпизодов, когда мошенник в игре звонит персонажу. Ребенок, вычитывая условия, самостоятельно принимает решение и в зависимости от ответа движется дальше, — поделился учитель информатики Уалихан Ахметов.

Такой игровой подход к получению знаний помогает лучше усвоить ключевые навыки.

— Мне 17 лет и я бы играл в такие игры. Мне интересны игры по типу 2Д тем, что тут есть взаимодействие с разными персонажами, у которых есть своя личная история. Каждый МПС разговаривает с нами, поэтому становится интересно играть в эту игру, — говорит ученик 11 класса Альтаир Игілік.

Отмечается, что специалисты столичного департамента экономических расследований и управления образования проведут подобные игры во всех 120 школах и колледжах Астаны.

Ранее сообщалось, что казахстанских родителей предупредили об опасностях для детей в игре Roblox.