На 10 млн тенге оштрафовали акима и экс-полицейского в Павлодарской области

По версии следствия, в феврале 2024 года подрядчик из Алматы выиграл 5 лотов на ремонт дорог в селе Актогай на общую сумму почти 79 миллионов тенге. Работу, которую в октябре стали проверять специалисты «Национального центра качества дорожных активов», провели.

— 22 октября 2024 года испытательной лабораторией НЦКДА взяты пробы для проведения испытаний на соответствие требованиям стандарта и протоколов испытаний от 29 октября 2024 года. По результатам исследования, керны дорог по всем пяти договорам не соответствуют нормам стандарта, а именно по средней плотности, водонасыщению и коэффициенту уплотнения, — говорится в обвинительном акте.

В этот момент аким сельского округа и решил получить выгоду. Он предложил подрядчику решить вопрос за 1,5 млн тенге, которые нужны были для передачи специалистам центра качества дорожных активов. При этом в посредники он взял своего дальнего родственника, который трудился на тот момент в полиции.

Провернуть дело в итоге не удалось. Деньги получили, а вот после очередной проверки дорог, были вновь выявлены нарушения. Чиновник, при этом, вернул 500 тысяч и сумма обогащения составила миллион тенге.

Схема в итоге раскрылась и уголовное дело оказалось в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. Сельскому акиму предъявили обвинения по факту мошенничества, а его родственнику — за посредничество в мошенничестве. Обоих признали виновными и приговором назначили штраф по 10 миллионов тенге с каждого. Трудиться на госслужбе запрещено теперь пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Павлодарской области двух акимов наказали за драку и нецензурную брань.