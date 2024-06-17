12:42, 17 Июнь 2024 | GMT +6
На 10 маршрутах изменили движение автобусы в Астане в связи с ремонтом дорог
Информацию об изменении маршрутов автобусов в столице в связи с ремонтными работами передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
— Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 7, 12, 13, 26, 36, 46, 50, 53, 54, 64. Просим заранее планировать свой маршрут.
С измененной схемой движения можете ознакомиться по ссылке.
Напомним, ранее сообщалось о 16 автобусных маршутах Астаны, изменивших движение в связи с ремонтом дорог.