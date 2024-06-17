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    12:42, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    На 10 маршрутах изменили движение автобусы в Астане в связи с ремонтом дорог

    Ремонт дорог жол жөндеу
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Информацию об изменении маршрутов автобусов в столице в связи с ремонтными работами передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    — Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 7, 12, 13, 26, 36, 46, 50, 53, 54, 64.  Просим заранее планировать свой маршрут.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться по ссылке.

    Напомним, ранее сообщалось о 16 автобусных маршутах Астаны, изменивших движение в связи с ремонтом дорог. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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