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    11:12, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Изменилось движение еще 11 маршрутов автобусов в Астаны

    Транспорт дорога автомобиль Астана Көлік
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с тем, что проходят ремонтные работы на улицах столицы, изменили маршруты и многие автобусы в городе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    — Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 4, 4А, 15, 15А, 19, 47, 55А, 56, 121, 202.  Просим заранее планировать свой маршрут, говорится в сообщении.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.

    Напомним, ранее сообщалось о 16 автобусных маршутах Астаны, изменивших движение в связи с ремонтом дорог.

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Общество Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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