11:12, 17 Июнь 2024 | GMT +6
Изменилось движение еще 11 маршрутов автобусов в Астаны
В связи с тем, что проходят ремонтные работы на улицах столицы, изменили маршруты и многие автобусы в городе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
— Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 2, 4, 4А, 15, 15А, 19, 47, 55А, 56, 121, 202. Просим заранее планировать свой маршрут, говорится в сообщении.
С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.
Напомним, ранее сообщалось о 16 автобусных маршутах Астаны, изменивших движение в связи с ремонтом дорог.