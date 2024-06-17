08:48, 17 Июнь 2024 | GMT +6
16 автобусных маршутов Астаны изменили движение
В связи с ремонтными работами в Астане изменили маршрут автобусы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
- Уважаемые пассажиры!
До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 46, 51, 57, 302, 303, 308, 309, 201, 203. Просим заранее планировать свой маршрут, - собщает ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можете ознакомиться по ссылке.