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    08:48, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    16 автобусных маршутов Астаны изменили движение

    автобусы в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В связи с ремонтными работами в Астане изменили маршрут автобусы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

    - Уважаемые пассажиры!

    До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 46, 51, 57, 302, 303, 308, 309, 201, 203. Просим заранее планировать свой маршрут, - собщает ТОО "City Transportation Systems".

    С измененной схемой движения можете ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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