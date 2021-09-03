Мясоперерабатывающие комплексы и ветроэлектростанция: какие инвестпроекты реализуют в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию два мясоперерабатывающих комплекса, один зерноперерабатывающий комплекс, ветряную электростанцию, а также проект по производству мяса бройлеров. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата области Олжас Сапарбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанае будет запущен крупный мясоперерабатывающий комплекс, мощностью 20 тысяч тонн мяса в год - ТОО «BEEF EXPORT GROUP», стоимостью 5,1 млрд тенге с созданием 184 рабочих мест.

Данный проект также реализуется в рамках программы «Экономика простых вещей». Благодаря запуску этого проекта планируется активизация фермерских хозяйств, которые будут обеспечивать сырьем мясоперерабатывающий комплекс.

На сегодняшний день основные строительные работы завершены, в настоящее время осуществляется монтаж оборудования», - сообщил Олжас Сапарбеков.

Он также упомянул о новом проекте - строительстве завода по производству мясокостной муки из субпродуктов. Однако подробностей не озвучил, ссылаясь на то, что основные параметры проекта в проработке.

В регионе также на стадии строительства ветряная электростанция «Ыбырай», мощностью 50 МВт в сутки. Стоимость проекта составляет более 26 млрд тенге. Уже сейчас, по данным управления, установлено 7 ветрогенераторов из планируемых 16. Часть ветрогенераторов уже начала работать в режиме пусконаладки.

«Следующим проектом, запланированным на текущий год, является строительство зерноперерабатывающего комплекса в Аркалыке, в состав которого входят элеватор мощностью 20 тысяч тонн хранения зерна, комбикормовый завод мощностью 13,2 тысяч тонн продукции в год. Стоимость проекта - 1,9 млрд тенге, - отметил Олжас Сапарбеков. - Проект по строительству элеватора и комбикормового завода направлен на обеспечение кормовой базы откормочной площадки ТОО «Торғай ЕТ» в городе Аркалык».

По словам спикера, данная откормочная площадка будет являться сырьевой базой для мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Торғай ЕТ», реализованного в 2018 году.

«Таким образом, будет обеспечен полный цикл по обеспечению населения продовольствием в виде мяса и мясных изделий (колбасы, консервы). На данный момент в завершающей стадии находится строительство элеватора, далее планируется осуществить монтаж оборудования, на площадке комбикормового завода строительно-монтажные работы еще ведутся», - добавил руководитель профильного ведомства.

Продолжая тему проектов в АПК, О. Сапарбеков также сообщил о том, что в Карабалыкском районе также строится мясоперерабатывающее предприятие. Инвестором является ТОО «Терра». Стоимость проекта 900 млн тенге. Мощность проекта составит 7,7 тысяч тонн тушевого мяса в год и 3 тысячи тонн мясных отрубов. В настоящее время активно ведутся строительно-монтажные работы.

«В области имеется ряд перспективных проектов в агропромышленном комплексе. Холдинг «Олжа Агро» планирует построить 8 молочно-товарных ферм до 2023 года стоимостью 42 млрд тенге. Также запланировано строительство завода по производству детского питания мощностью до 240 тонн готовой продукции в сутки, стоимость проекта 10 млрд тенге. Также, агрохолдинг выступил инициатором программы «1000 семейных ферм», с целью вовлечения сельского населения в отрасль животноводства, обеспечения занятости на селе. Для выработки алгоритма реализации данной программы в пилотном режиме в текущем году проект внедрен в селе Молодежное Мендыкаринского района по 7 участникам. Каждой семейной ферме предприятием ТОО «Олжа Боровское» предоставлено по 100 голов КРС», - пояснил О. Сапарбеков.

После прохождения всех этапов тестирования программы, проект планируется масштабировать по всей области.

«Ещё один запланированный проект - производство мяса бройлеров, мощность - 10 тысяч тонн продукции в год. Построен он будет в районе имени Беимбета Майлина. Проект планируется реализовать в 3 этапа (с 2022 по 2024 годы). При реализации на первом этапе в 2022 году мощность птицефабрики составит 5 тысяч тонн»,- добавил он.

Озвученные спикером проекты этого года являются частью общего пула, сформированного на ближайшие годы, точнее - до 2025 года. Всего же данный перечень насчитывает 80 проектов на общую сумму 2 трлн тенге, с созданием около 6 тысяч рабочих мест в различных отраслях экономики.