    14:42, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мясо утки и икру пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана

    Пресечены два случая незаконного ввоза продукции животного происхождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МСХ РК.

    Фото: МСХ РК

    На ветеринарном контрольном посту «Кордай», расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, сотрудники территориальной инспекции КВКН МСХ РК выявили два факта незаконного перемещения продукции животного происхождения через государственную границу.

    Первый случай связан с попыткой ввоза на территорию страны 1 000 кг мяса птицы (утиного мяса) из Кыргызской Республики. В ходе контроля грузового автотранспорта инспекторы установили отсутствие маркировки на продукции, несоответствие транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям, а также некорректные данные в сопроводительных ветеринарных документах.

    По итогам проверки продукция была возвращена в пункт отправления, а водитель привлечен к административной ответственности.

    Второй факт выявлен при осмотре ручной клади гражданина Кыргызской Республики. У него обнаружено 32 кг (162 банки) икры, перевозимой без сопроводительных ветеринарных документов. Вся продукция также была возвращена в страну отправления, а нарушитель привлечен к административной ответственности.

    Ранее попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» Актюбинской области была пресечена Пограничной службой КНБ.

    Теги:
    Птицы Казахстан Ветеринария Минсельхоз Мясо Сельхозпродукция Кыргызстан Продукты Граница
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
