Мясо сайгака могут включить в рацион работников предприятий в Казахстане

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о способах реализовать мяса сайгаков, которые среди казахстанцев не пользуются популярностью. Один из вариантов — использовать его в отдельных государственных закупках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил вице-министр Азат Султанов, в некоторых предприятиях по переработке мяса сайги наблюдается затоваривание. Это значит, что производство продукции превысило потребительский спрос.

— Был период ажиотажного спроса, когда на рынке шли консервы — их охотно покупали больше как, наверно, диковинку. Сейчас это все спало, и поэтому наши предприятия, которые мы подключили к переработке, испытывают проблемы с реализацией, — пояснил он на брифинге в Правительстве.

Низкий уровень сбыта также связан с запретом на экспорт. Вице-министр напомнил, что продавать продукцию сайгаков и их дериватов за рубеж не допускается международными организациями.

По словам вице-министра, одним из вариантов является использование сайгачатины для питания работников предприятий с вахтовым режимом работы и других организаций, где проводят массовые закупки продуктов.

— Рассматриваются несколько вариантов: использовать это мясо для определенных видов государственных закупок. Понятно, есть санитарные нормы, там детям никто, конечно, давать не будет, — сообщил он.

Этот вопрос Минсельхоз прорабатывает вместе с Министерством экологии, а также Министерством торговли и интеграции.

— Понятно, есть санитарные нормы — детям никто, конечно, давать не будет. Но есть и другие же. Допустим, вахтовые режимы работы, предприятия, которые массово закупают. В рационе оно безопасно вместе с использованием других видов мяса, поэтому может быть использовано. Там никаких ограничений сейчас нет, — пояснил он.

При этом вице-министр подчеркнул, что использовать мясо сайгака для питания военнослужащих не планируется.

— У нас призыву подлежат население с 18 лет, и молодому организму как раз больше надо, я думаю, дать питательных веществ, чем использовать диетическую еду. Сайгачатина — больше диетическое же мясо, — подчеркнул вице-министр.

В ведомстве напомнили, что мясо сайгака безопасно для употребления.

— Наши ветеринары работают на предприятиях переработки, и вся продукция, которая туда поступает, — не только мясо сайгака — проходит лабораторный контроль. Поэтому никаких опасений здесь нет, — отметил Султанов.

Ранее в Минсельхозе сообщили о небольшом спросе на мясо сайгаков, из-за чего на перерабатывающих предприятиях скопились запасы продукции.