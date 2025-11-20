РУ
    14:25, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мясная ярмарка «Соғым-FEST» пройдет в Астане

    22 и 23 ноября в Астане будет проходить мясная ярмарка «Соғым-FEST», в которой примут участие фермеры Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    мясо
    Фото: акимат Астаны

    — Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б, — говорится в сообщении столичного акимата.

    Также в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

    Мероприятие будет проходить каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера.

    Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

    Ранее сенатор Ольга Булавкина сообщила, что в сентябре 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов увеличилась на 19,1 процента. 

    Теги:
    Мясо Сельхозпродукция Астана Акимат Продукты Продовольственная безопасность
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
