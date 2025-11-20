Мясная ярмарка «Соғым-FEST» пройдет в Астане

— Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б, — говорится в сообщении столичного акимата.

Также в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить каждые выходные с 10:00 утра до 19:00 часов вечера.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

Ранее сенатор Ольга Булавкина сообщила, что в сентябре 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов увеличилась на 19,1 процента.