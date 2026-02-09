Мясная индустрия Казахстана: готов ли рынок к экспорту?

Согласно аналитическим данным Казахстанской ассоциации животноводов Turan и профессионального сообщества Dala.Camp, усиливается мировой спрос на мясо, растет экспортная конкуренция, меняются ветеринарные и производственные стандарты, а внутри страны все более заметной становится потребность в переходе к устойчивой и управляемой модели развития.

Эксперты отмечают, что от решений, принимаемых сегодня, зависит, сформирует ли Казахстан зрелую экспортно-ориентированную индустрию, встроенную в глобальные цепочки поставок.

По оценкам ряда источников, включая данные ФАО и USDA, мировое поголовье КРС колеблется в диапазоне 0,9–1,1 млрд голов, а мировой объем производства говядины в 2022–2024 годах находится на уровне 58–61 млн тонн в год.

Крупнейшими производителями остаются США, Бразилия и Индия. При этом глобальный спрос на мясо (включая говядину) стабильно растет: драйверами выступают рост населения, повышение благосостояния в развивающихся странах и изменение пищевых привычек в Азии и Африке.

Однако Казахстан пока не является значимым игроком на мировом рынке говядины: в сравнительных материалах по странам-экспортерам страна не входит в группу системных мировых экспортеров и не формирует заметную долю глобальных поставок.

Одновременно мировой рынок говядины высоко концентрирован — экспорт формируется ограниченным кругом стран (в том числе Бразилия, Индия, США, Австралия), которые задают стандарты качества, сегментацию продукции (замороженная/охлажденная) и ценовую логику рынка.

На этом фоне у Казахстана сохраняется важное структурное преимущество: страна входит в мировую группу государств с заметным поголовьем КРС: по данным ассоциации Turan, Казахстан занял 39-е место с численностью поголовья 8,6 млн голов.

Однако этот ресурс не конвертируется в экспорт и переработку. Дополнительным плюсом выступает география: по оценкам логистической карты поставок, доступ к ключевым рынкам может обеспечиваться в срок от двух до 10 дней, что выгодно отличает Казахстан от удаленных экспортеров.

Внутри страны сохраняется структурный разрыв между сырьевой базой и переработкой: аналитические материалы указывают одновременно на дефицит говядины на внутреннем рынке и недозагруженность мясоперерабатывающих предприятий — симптом системной неэффективности цепочки «ферма — переработка — рынок».

Ключевым барьером роста остается доминирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ): значительная часть поголовья сосредоточена в сегменте, который не интегрирован в экспортные цепочки, слабо стандартизирован и ограничен в доступе к финансированию и управлению.

Эксперты подчеркивают: экспортный потенциал Казахстана ограничен не спросом, а внутренней организацией отрасли — структурой поголовья, уровнем стандартизации, управляемостью, кооперацией.

Дополнительным фактором риска остается отсутствие устойчивых оффтейк-механизмов, усиливающее ценовую волатильность и снижающее инвестиционную мотивацию фермеров. Инвестиции в отрасль при этом носят фрагментарный характер, а производственные показатели зачастую не дают сопоставимого экономического результата.

Эти и другие вопросы станут предметом профессионального обсуждения на Dala.Camp Forum 2026, который состоится 14–15 февраля 2026 года в Бурабае.

На площадке мероприятия планируется объединить фермеров, репродукторов, откормочные площадки, переработчиков, инвесторов, отраслевых экспертов, а также представителей государственных органов и международных институтов — порядка 150 делегатов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, США, Бразилии, Голландии, Франции, ОАЭ и Турции.

Среди участников форума такие компании и организации, как ВОЗЖ, Исламская организацияпо продовольственной безопасности, НАО «НАНОЦ», Kusto Group, Kusto Agro, KazBeef, Jarvis Products Eurasia,TERRA, Союз животноводов Казахстана, Республиканская палата «Ангус Казахстана», Республиканская Палата Калмыцкой породы, ТОО «Қайып-Ата», ТОО «Агро Семья», АО «Народный Банк Казахстана», Qazaqstan Investment Corporation, iGPS и другие.

Участники обсудят место Казахстана на глобальном рынке мяса, экспортный потенциал отрасли, меры государственной поддержки, международные ветеринарные стандарты, инвестиционную и банковскую повестку, а также формирование цепочки добавленной стоимости — от генетики и биобезопасности до справедливого ценообразования и рыночной координации.

Второй день будет посвящен прикладным управленческим инструментам для животноводов — финансовой модели фермы, управлению прибылью и эффективностью в условиях турбулентности, цифровизации и применению ИИ, развитию управленческих компетенций и роли личного бренда в устойчивости бизнеса.

Еще одна важная особенность форума — практический доступ к системе оффтейк-контрактов.

Также в программе— специализированная питчинг-сессия проектов в сфере животноводства и смежных отраслей.

Более подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте forum.dalacamp.kz.

Ранее сообщалось, что число стран, закупающих мясо у Казахстана, увеличится в 2026 году.