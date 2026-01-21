РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:54, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Число стран, закупающих мясо у Казахстана, увеличится в этом году

    Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Амангалий Бердалин назвал страны, которые закупают продукцию животноводства у Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мясо
    Фото: Kazinform

    — В 2025 году было согласовано и подписано 16 ветеринарных сертификатов. Это открывает возможность экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского Союза, Великобританию, Ирак, Иран, Соединённые Штаты Америки, Канаду, Вьетнам, страны Персидского залива и в другие направления, — отметил Амангалий Бердалин во время обсуждения в Сенате перспектив развития животноводства.

    По его словам, в этом году планируется работа по расширению экспортной номенклатуры продукции животноводства в Китайскую Народную Республику — по экспорту мяса птицы, охлажденного мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и субпродуктов свинины; в страны Европейского Союза — по конине и продукции аквакультуры; в Пакистан — по экспорту крупного и мелкого рогатого скота, мяса птицы и других продуктов; а также в другие страны.

    Напомним, проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы одобрен в Казахстане.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Животноводство Скот Минсельхоз Мясо
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
