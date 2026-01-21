Число стран, закупающих мясо у Казахстана, увеличится в этом году

— В 2025 году было согласовано и подписано 16 ветеринарных сертификатов. Это открывает возможность экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского Союза, Великобританию, Ирак, Иран, Соединённые Штаты Америки, Канаду, Вьетнам, страны Персидского залива и в другие направления, — отметил Амангалий Бердалин во время обсуждения в Сенате перспектив развития животноводства.

По его словам, в этом году планируется работа по расширению экспортной номенклатуры продукции животноводства в Китайскую Народную Республику — по экспорту мяса птицы, охлажденного мяса крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и субпродуктов свинины; в страны Европейского Союза — по конине и продукции аквакультуры; в Пакистан — по экспорту крупного и мелкого рогатого скота, мяса птицы и других продуктов; а также в другие страны.

Напомним, проект Комплексного плана развития животноводства на 2026-2030 годы одобрен в Казахстане.