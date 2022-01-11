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Мы за инициативы Президента - член АНК

11 Января 2022 15:11
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Мы за инициативы Президента - член АНК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член президиума ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана», член Ассамблеи народа Казахстан города Алматы Роман Ким высказался в поддержку инициатив Президента, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда было выступление нашего Президента мы сразу вдохновились. Мы ожили, увидели будущее. Для нас самое главное стабильность. Остальное мы доработаем сами. Дайте нам стабильность, надежду и веру. Вот это нам дал Президент в своём обращении», - сказал Роман Ким.

Член АНК отметил, что за время беспорядков в стране все региональные руководители корейских центров периодически были на связи. Оказывали всевозможное содействие и поддержку своим соотечественникам.

«У нас работает оперативный штаб. Сейчас мы думаем, как дальше жить и чем помочь в тяжелое время людям. И самое главное какими действиями поддержать Президента. Мы за Президента!», - заключил спикер.


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#Президент Казахстана   #АНК   #Корея   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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