Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана – Президент РК

17 Декабря 2022, 09:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что сегодня 36-я годовщина декабрьских событий. Он подчеркнул, что данные события оставили неизгладимый след в истории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Главы государства в сети Twitter.

«Сегодня 36-я годовщина декабрьских событий, которые оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Они показали непоколебимый дух нашего народа, наше твердое стремление к свободе и Независимости. Мы всегда будем чтить мужество героев и хранить память о жертвах Желтоксана», - написал Глава государства.