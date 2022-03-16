МЫ УПРАЗДНИМ КВОТУ АНК В МАЖИЛИСЕ – ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение упразднить квоту Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом, мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что на мой взгляд правильно с политической и юридической точек зрения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Теперь АНК будет иметь квоту в Верхней Палате, но уже в урезанном виде.

«Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, «лучше меньше, да лучше». Эти инновации обеспечат мандаты различным этническим группам в верхней палате», - заключил Глава государства.