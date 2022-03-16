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    11:34, 16 Март 2022 | GMT +6

    МЫ УПРАЗДНИМ КВОТУ АНК В МАЖИЛИСЕ – ПРЕЗИДЕНТ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение упразднить квоту Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нижняя палата Парламента должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций. Таким образом, мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что на мой взгляд правильно с политической и юридической точек зрения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Теперь АНК будет иметь квоту в Верхней Палате, но уже в урезанном виде.

    «Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, «лучше меньше, да лучше». Эти инновации обеспечат мандаты различным этническим группам в верхней палате», - заключил Глава государства.

    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Парламент АНК Главная Мажилис Послание Президента РК
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