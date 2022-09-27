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    Мы проведем переговоры с РФ и будем решать эту проблему в интересах нашей страны – Президент РК

    27 Сентября 2022, 12:35

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече с общественностью Туркестанской области Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросе приезда в Казахстан большого количества российских граждан. Глава государства сообщил, что будут проведены переговоры с РФ для решения проблемы в интересах нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    «Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России.

    Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры», - сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

    «В этой непростой ситуации надо, в первую очередь, проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу.

    Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами», - подчеркнул Глава государства.

    «Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Туркестанская область Россия Общество Туркестан
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