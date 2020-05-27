Мы прошли пик пандемии, но борьба с ней еще продолжается – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы прошли пик пандемии, но борьба с ней еще продолжается. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы сегодня встречаемся при особых условиях. Коронавирус внес серьезные изменения в порядок нашей работы. Наша страна прошла пик распространения пандемии. Однако борьба с эпидемией еще не окончена. Это эпидемия очень опасна. Коронавирус существенно изменил ценности современного мира», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что особо актуальными стали вопросы развития здравоохранения, самообеспечения, сотрудничества и ответственности.
«В связи с этим, на государственой службе и во всех сферах общественной жизни ожидаются фундаментальные изменения. Пандемия явилась большим испытанием и для нашей страны. Казахстанский народ никогда не боялся трудностей. И в этот раз мы продемонстрировали наше единство», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В заключение Глава государства выразил уверенность в том, что все вместе мы преодолеем и эти трудности.
Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.
17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.
Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.
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