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    20:12, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Мы продолжим курс на усиление системы защиты прав и свобод человека – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов», - сказал Глава государства в обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.

    «В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института», - добавил Президент РК.


    Теги:
    Президент Казахстана Права человека Главная Президент
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