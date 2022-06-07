Мы продолжим курс на усиление системы защиты прав и свобод человека – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов», - сказал Глава государства в обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.

«В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института», - добавил Президент РК.