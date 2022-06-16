16 Июня 2022 16:58

Мы должны уделять особое внимание идеям и предложениям, объединяющим нацию – Глава государства

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - Конституционная реформа восстанавливает баланс политической системы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти мероприятия предоставляют народу широкие возможности для участия в управлении государством. И это правильно. Я полностью это поддерживаю, потому что, таким образом, неравнодушные граждане могут быть вовлечены в общее дело. Все решения принимаются в интересах страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что партнерство государства и общества играет ключевую роль в построении нового справедливого Казахстана. В этом контексте прошедший референдум заложил основу для нового общественного договора.

«Мы должны уделять особое внимание рациональным свежим идеям и предложениям, объединяющим нацию. Это главная задача Национального курултая», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.